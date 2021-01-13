Gaziantep'te gümrük kaçağı 198 cep telefonuna ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te otomobilin torpidosuna gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada torpidonun altına gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.