Gaziantep'te gümrük kaçağı 198 cep telefonuna ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te otomobilin torpidosuna gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada torpidonun altına gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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