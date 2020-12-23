Gaziantep'te gümrük kaçağı 29 cep telefonuna el konuldu - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir kargo şubesinde 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybının engellenmesi ve kaçakçılığın ulaşılabilirliğinin bitirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Mücahitler Mahallesi'ndeki bir kargo şubesine bırakılan kutuda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

Kargo göndericisi hakkında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem başlatıldı.