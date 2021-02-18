47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
18.02.2021 09:37
Gaziantep'te bir iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gaziantep'te bir iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İslahiye, Ulus Caddesinde bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince iş yeri ile iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda, değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan H.H. ve İ.H. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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