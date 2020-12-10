GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda polisler, İncilipınar Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurarak, üzerinde ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 73 cep telefonuna el konuldu, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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