GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Polis ekiplerinin makaron ve sigara kağıdı ele geçirmesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekiplerince bir işyerinde ve depoda yapılan aramada bandrolsüz 500 bin makaron ve 283 bin gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde ve depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron ve gümrük kaçağı sigara kağıdı olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gümrük kaçağı bandrolsüz 500 bin makaron ve 283 bin gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.U. adlı şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.