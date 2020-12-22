Gaziantep'te gümrük kaçakçılığı ile mücadele - Son Dakika

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ekipleri, ülkeye sokulmak istenen 2 kilo 940 gram 4 makine, 549 kap ve 19 kilo 900 gram iplik cinsi eşya ele geçirdi.

Gümrük Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü ekipleri, kontrollerine devam etti.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulmak istenen 2 kilo 940 gram 4 makine, 549 kap ve 19 kilo 900 gram iplik cinsi eşyaya el koydu.

Konuyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan eşyaların toplam gümrük değerinin 315 bin lira olduğu ifade edildi.