İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, Şahinbey ilçesindeki kurumun bakır kablolarını sökerek çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların M.A. ile M.D.O. olduğunu belirledi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar - Son Dakika

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