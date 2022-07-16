İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, Şahinbey ilçesindeki kurumun bakır kablolarını sökerek çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların M.A. ile M.D.O. olduğunu belirledi.
İki zanlı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar - Son Dakika