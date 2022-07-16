Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar - Son Dakika
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Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar

16.07.2022 16:17

Gaziantep'te pes dedirten bir soygun yaşandı. Hırsızların bir kurumun bakır kablolarını vinçle gündüz vakti sökerek çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, Şahinbey ilçesindeki kurumun bakır kablolarını sökerek çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların M.A. ile M.D.O. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

İki zanlı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Pes dedirten hırsızlık! Güpegündüz bakır kabloları vinçle sökerek çaldılar
Pes dedirten hırsızlık! Güpegündüz bakır kabloları vinçle sökerek çaldılar
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar - Son Dakika
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