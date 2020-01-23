Gaziantep'te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor - Son Dakika Ekonomi

Gaziantep'te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çevre dostu güneş enerji santrali, yılda 45 milyon kilovat elektrik üretiyor.

Gaziantep'te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çevre dostu güneş enerji santrali, yılda 45 milyon kilovat elektrik üretiyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Leçe mevkiinde 600 dönüm arazi üzerine 100 bin güneş paneliyle kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) tarlası, yılda 45 milyon kilovat güneş enerjisi üretiyor. Son iki yıldır tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan GES'te üretilen enerji Fevzipaşa Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım şirketi tarafından depolanarak ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Türk-Alman işbirliğiyle kurulan 600 dönüm alan üzerine 100 bin güneş paneli ile bin invertörün yer aldığı yüzde yüz temiz enerji santralinde 50 kişi istihdam ediliyor. Türkiye'nin sayılı güneş enerji tesisleri arasında yer alan tesisin müdürü Elektronik Mühendisi Mehmet Engin Tur, "Tesisimiz 25 megavat olarak hizmet vermektedir. Tesisimizde Alman solar panelleri kullanılmıştır. Alman invantörlerimiz mevcuttur. 600 dönüm üzerine kuruludur. 100 bin panel mevcuttur. 45 milyon kilovat üretim yapmaktadır. Bu üretimi direkt dağıtım şirketine vermekteyiz. Şirket aracılığıyla da ilçemize sunulmaktadır. Tesisimiz büyüklük ve üretim kapasitesi olarak Güneydoğu'da ise birinci sıradadır. 50 kişi istihdam etmekteyiz. Güneş enerji sistemi olarak, diğer enerji kaynaklarına göre daha yeşilci, çevre dostudur. Yaz döneminde İslahiye'nin tüm elektrik ihtiyacını tesisimiz karşılamaktadır" dedi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı
Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin Çin'de satış hedeflerini tutturamayan şirket çalışanları ceza olarak emekletildi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:44:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]