Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor

09.04.2022 09:46
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor

GAZİANTEP'te, ramazan ayıyla birlikte tatlı tüketimine talep artınca baklavacılarda hummalı çalışma başladı.

GAZİANTEP'te, ramazan ayıyla birlikte tatlı tüketimine talep artınca baklavacılarda hummalı çalışma başladı. Ramazanda artan talep ile kentte üretilen günlük 60 ton baklavanın yarısı, yurt dışına gönderiliyor. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, ramazan nedeniyle üretimlerinin 2 katına çıktığını söyledi.

Gaziantep'in tescilli lezzetlerinin başında gelen baklava, iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Baklava ustaları, ramazan ayında artan talep dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için humma çalışmalarını sürdürüyor. Sahur vakti tezgahlarının başına geçen ustaların el emeği ile hazırladığı günlük 60 ton baklavanın yarısı, paketlenerek yurt dışına, önemli bölümü de farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılıyor.

30 TON ÜRETİM 2 KATINA ÇIKTIBaklava ustası Ömer Çelebioğulları, ramazan ayı dolayısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanından baklavaya talebin 2 katına çıktığını belirtti. Ramazan öncesi kentte her gün 30 ton baklava üretildiğini kaydeden Çelebioğulları, artan taleple her gün 60 ton baklava üretildiğini, yarısının yurt dışına gönderildiğini dile getirerek, "Ramazan ayına çok yoğun girdik. Gaziantep baklavacılarının günlük üretimleri ortalama 30 ton civarındaydı. Üretim kapasitemiz ramazan ile günlük 60 tona yükseldi. Bu üretimin de yüzde 50'sini yurt dışına özel kargolarımızla ulaştırıyoruz. Üretimimizin geriye kalan kısmının yarısını ise yurt içine gönderiyoruz" dedi. AYNI SOFRADA BULUŞULDU, ÜRETİM ARTTIRamazan ayı boyunca siparişlerinin 2 katına çıkma nedenlerinden birinin de pandeminin etkisinin azalması olduğunu kaydeden Ömer Çelebioğluları, "İnsanların iftar sofralarında buluşmaya başlaması ile baklava satışlarında artış oldu. Yurt dışından ve şehir dışından aşırı bir talep var. Pandeminin de etkisi kırılınca insanların hep birlikte sofraya oturmasıyla baklava satışlarımız da arttı" diye konuştu. 'GAZİANTEP'TEN TÜM DÜNYAYI TATLANDIRIYORUZ'Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci ise 2 yıldır tüm dünyada etkili olan pandemiden kaynaklı sokağa çıkma ile şehirler ve ülkeler arası seyahat kısıtlaması gibi tedbirlerden dolayı baklava satışlarında düşüş olduğunu söyledi. Bu yıl hem salgının etkisinin azalması hem de kısıtlamaların olmaması ile insanların bir arada vakit geçirdiğini anlatan Katmerci, şehirler ve ülkeler arası ziyaretlerin aktif olmasının baklava satışlarını olumlu etkilediğini belirtti. Katmerci, ramazan ayı içinde üretimin normal zamanlara göre katlandığını ve Gaziantep'ten tüm dünyayı baklava ile tatlandırdıklarını dile getirdi.

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Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor
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Kaynak: DHA

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