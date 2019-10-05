Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "güven ve huzur" uygulaması
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Gaziantep'te "güven ve huzur" uygulaması

1 saat önce

Gaziantep'te, bin 18 polisle gerçekleştirilen "güven ve huzur" uygulamasında, 23 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te

Gaziantep'te, bin 18 polisle gerçekleştirilen "güven ve huzur" uygulamasında, 23 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bin 18 personel ve 165 ekip ile yapılan "güven ve huzur" uygulaması kapsamında, umuma açık iş yerleri ve 33 parkta denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında, kontrol edilen 2 bin 146 araçtan 110'u için 89 bin 85 lira cezai işlem uygulandı ve 29 araç trafikten men edildi.

Cadde ve parklarda yapılan uygulamada ise 6 bin 671 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli ise gözaltına alındı. Bir zanlının üst aramasında ise bir miktar eroin ele geçirildi. Uygulama kapsamında, 14 iş yerine ise idari para cezası kesildi.

Gaziantep, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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