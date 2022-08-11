İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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