Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin yaptığı çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B. ve E.K. ile çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlenen H.Y. gözaltına alındı.

Çalınan malzemeleri sahibine teslim edildi.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin apartmana girdiği ve çalıntı malzemelerle çıktığı görülüyor.