Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan otodan hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan otodan hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde otomobilden ses sisteminin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olayın şüphelisi olduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin bir aletle otomobil kapısını açtığı ve arka taraftaki ses sistemini çaldığı görülüyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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