Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı

12 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cami ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cami ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi'ndeki bir cami ile iş yerinin dış kısmında bulunan güvenlik kameralarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede kameraları çalan kişinin M.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi çaldığı kameralarla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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