Gaziantep'te güvercin hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde güvercin çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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