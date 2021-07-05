Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, ambulansla Araban Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Sürücü Nusret Sümbül ile araçtaki Ayşe Yalçın , Remzi Yalçın, Burcu Yalçın ve Elif Sude Sümbül yaralandı.

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