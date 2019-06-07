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GAZİANTEP'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI

34 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Orhan Köse (45) yönetimindeki 35 V 5839 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ziya (32), Elif (21), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) ile Dilber (34), Emine (8) ve Yusuf Ay (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:33 Kaynak: DHA
Nurdağı, Gaziantep, Güncel
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