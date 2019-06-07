Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

47 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Orhan Köse (45) yönetimindeki 35 V 5839 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ziya (32), Elif (21), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) ile Dilber (34), Emine (8) ve Yusuf Ay (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:32 Kaynak: DHA
Nurdağı, Gaziantep, Güncel
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