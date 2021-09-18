Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.??????? Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 4156 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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