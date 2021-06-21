Son dakika: GAZİANTEP - Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan Fatma Aksu ve Ali Demirci , Araban Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Gaziantep 'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler