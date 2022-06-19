Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

19.06.2022 13:03
Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün, Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ella Ahmed'e (12) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Tragger, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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