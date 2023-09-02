Gaziantep'te Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 6 Yaralı

Gaziantep\'te Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 6 Yaralı
Son Güncelleme: 02.09.2023 16:20

Gaziantep-Kilis kara yolu Kazıklı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Fevzi K. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Y. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Fevzi K. (35) yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil ile Mehmet Y. (26) idaresindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep- Kilis kara yolu Kazıklı mevkisinde çarpıştı.

Her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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