Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 yaralı
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Gaziantep'te hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 yaralı

33 dakika önce

GAZİANTEP'te, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'te, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mustafa Erdem yönetimindeki 27 JD 538 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İbrahim Halil Bozkurt yönetimindeki 27 UL 749 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Savrulup bariyere çıkan 27JD 538 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Erdem ile diğer araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:42 Kaynak: DHA
Nizip, Gaziantep, Güncel
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