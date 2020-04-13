Gaziantep'te hafta sonu 12 hamileye aşerdiği meyveler ulaştırıldı - Son Dakika

GAZİANTEP Valiliği, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında 12 hamilenin aşerdiği meyvelerin, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ulaştırıldığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında valilik koordinesinde il merkezi ve ilçelerde tüm kamu kurumları ve belediyelerin vatandaşların mağdur olmaması için seferber olduğu belirtildi. Açıklamada, sokağa çıkma yasağının olduğu süre içerisinde 5 bin 735'i polis 19 bin 171 kamu ve belediye çalışanının vatandaşların ihtiyaçları için durmaksızın görev yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

"Vefa destek ekipleri il genelinde toplamda 7 bin 502 çağrıya cevap verirken, 250 bin adet ekmek ve gıda maddesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine ulaştırıldı. Pazarcı esnafının mağdur edilmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağının olduğu süreçte Valilik tarafından satın alınan sebzeler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine bırakılırken sebze dağıtımından 9 bin 500 hane faydalandı. Ayrıca süt, kepek ekmek, ilaç, bebek bezi, çocuk maması, glütensiz ekmek, tüp gibi çeşitli ihtiyaçlar da Vefa Destek ekipleri tarafından karşılandı. Bu süreçte bir vatandaşımızın kaloriferi tamir edilirken, ekiplerimiz bir küçük çocuğun doğum gününü kutladı ve aşeren 12 vatandaşımıza da meyve tedarik edildi."

'8 NOKTAYA YEM BIRAKILDI'

Yasak süresince büyükşehir belediyesinin bin 450 kamu sağlık çalışanına servis hizmeti verdiğini ve hastanelerden taburcu olan 100 vatandaşın da evlerine ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, 520 litre süt, bin 181 paket gıda dağıtımı ve 2 bin 38 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiği, 8 noktaya da hayvanlar için yem bırakıldığı da kaydedildi.