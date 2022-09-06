16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

06.09.2022 09:36
16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Gaziantep'te, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahsın yerini tespit etti. Adresi tespit edilen firari şahıs, Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltın alındı.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Otodan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı Otodan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:35 9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım
09:27 Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:16 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
08:02 Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti
07:42 Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 09:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement