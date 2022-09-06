Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahsın yerini tespit etti. Adresi tespit edilen firari şahıs, Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltın alındı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

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