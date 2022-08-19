Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 7 yakalama emri ile benzer suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç, Konak Mahallesi'nde yakalandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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