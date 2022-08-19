Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.08.2022 12:10
Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 7 yakalama emri ile benzer suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç, Konak Mahallesi'nde yakalandı.

N.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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