Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu A.P'nin Yavuzeli ilçesi Süleymanobası Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.P'yi gözaltına aldı.
Ekipler tarafından A.P. jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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