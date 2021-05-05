GAZİANTEP - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Antalya 'da komiserlik yaparken 2016'da meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu