GAZİANTEP - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan E.B'nin Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki kız kardeşinin evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.B'yi saklandığı evde gözaltına aldı.
Antalya'da komiserlik yaparken 2016'da meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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