Üye Girişi
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

26.11.2021 13:22
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Ö.Ö, cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü 14:10 Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Türk-İş'in 12:52 Türk-İş'in "Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçları Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!

Son Dakika Haberleri
14:20 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti
14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı!
14:10 Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü
14:05 Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin
14:03 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
13:59 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
13:32 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
13:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı! Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı!         
14:17
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
14:04
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi         
12:35
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 14:29:00. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement