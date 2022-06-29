Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi yakalandı

29.06.2022 09:13
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi yakalandı

Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.E.E'yi yakalayan ekipler, zanlıyı cezaevine teslim etti.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika
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