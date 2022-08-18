Gaziantep'te aranan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te aranan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi

18.08.2022 21:40
Gaziantep'te aranan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi

Gaziantep'te hakkında yakalama kararı bulunan 5 sanık cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında yakalama kararı bulunan 5 sanık cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan 12 yıl 4 ay hapis cezasından aranan 1 sanık, "tahsirle yaralama" suçlarından" 1 yıl 8 ay ve 1 yıl 3 ay hapis cezalarından aranan 2 sanık, "yaralama" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasından aranan 1 sanık ve 2 ay hapis cezasından aranan 1 sanık düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 sanık, cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te aranan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te aranan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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