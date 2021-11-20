Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan 50 yaşındaki Ali Sarı, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Sarı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre önce Nizip Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen Ali Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarı'nın cenazesi, Hazreti Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Ali Sarı'nın ailesi ve yakınları, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile mesai arkadaşları katıldı.

Bu arada, Sarı'nın kalp krizi geçirme anı, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, maç sırasında fenalaşıp düşen Sarı'ya arkadaşlarının müdahale ettiği görülüyor.