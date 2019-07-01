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Gaziantep'te halı tasarım yarışması finalistleri belli oldu

2 saat önce

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda finale kalan 20 eser belirlendi.

Gaziantep'te halı tasarım yarışması finalistleri belli oldu, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda finale kalan 20 eser belirlendi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, "Tasarlayın dokuyalım" sloganıyla GAHİB ve GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda yarı finale kalan 126 halı arasından finalde yarışacak 20 tasarım, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve halı sektörünün duayen isimlerinin yanı sıra konunun uzmanı olan ve çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri tarafından belirlendi.
Finale kalan eserler Gaziantep'te çeşitli firmalar tarafından dokunacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Selahattin Kaplan, Makine Halısı Tasarım Yarışmasının sektöre yeni tasarımcılar kazandırılması için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Altıncısı düzenlenen yarışmaya yüksek katılım olduğunu belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"Bu yarışmayı önemsiyoruz. Türkiye'de halı sektörümüzün yeni vizyonunu belirleyecek ve sektörü geleceğe taşıyacak yerli tasarımcılara ihtiyaç duyuyoruz. Elbette üretim rekortmeni Gaziantep'in halı modasında belirleyici olması da vizyonel tasarımcıların yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Halı ihracatçılarımız 2019 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,5'lik artışla 1 milyar 43 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi. Yenilikçi ürünlerin yanı sıra sektörümüzde geleceğimize yatırım olarak gördüğümüz kalifiye eleman altyapısının güçlendirilmesi yönünde de önemli çalışmalar yürütüyoruz."
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de tasarım yarışmasının üniversite sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.
Sektörün bütün paydaşlarının aynı hedefe koordineli olarak ilerlemesinin, halı sektörünün sürdürülebilir büyüme sürecini ve ihracatını olumlu etkileyeceğine işaret eden Kileci, yarışmanın düzenlenmesine katkıda bulunan herkesi tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Ekonomi
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