Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te halk otobüsü faciası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te halk otobüsü faciası: 3 yaralı

Gaziantep'te halk otobüsü faciası: 3 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı.

Gaziantep'te halk otobüsü faciası: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi, Eski Dülük Caddesi üzerinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ilk önce yolda temizlik yapan temizlik işçisine çarptı. Daha sonra kaldırma çıkan halk otobüsü, hızını alamayarak kaldırımda bekleyen 2 kardeşe çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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