Gaziantep'te halka "şifa paketi" dağıtılacak - Son Dakika

Gaziantep'te halka "şifa paketi" dağıtılacak

22.11.2020 16:49
Gaziantep'te halka

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için vücut direncini artıracak ürünlerin yer aldığı "şifa paketleri", öncelikle hastası olan evlere ve dükkanı kapanan esnaf ve çalışanlarına dağıtılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için vücut direncini artıracak ürünlerin yer aldığı "şifa paketleri", öncelikle hastası olan evlere ve dükkanı kapanan esnaf ve çalışanlarına dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ilçesindeki belediyeye ait serada düzenlenen basın toplantısında, salgın dolayısıyla tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Küresel bir sorunla karşı karşıya olduklarını ve ulusal bir mücadele verildiğini hatırlatan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü sağlık altyapısı, güçlü koordinasyon ve güçlü dayanışma ruhuyla bu süreçten en az zararla çıkmaya çalışıyoruz. Bizi biz yapan en temel şey dayanışma, koordinasyon, büyük millet, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmak." dedi.

Koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunun maske, mesafe ve temizliğin yanında bağışıklık sisteminin de güçlü olması konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Esnafımızla ilgili geçen hafta genelgede alınan bir kararla kapatılan iş yerleri için çalışma başlattık. İlk kararımızı aldık ve kapatılan iş yerlerin mesken sularında indirime gittik. Zamanın ruhu ve şifanın kaynağı olan bugün çıkarttığınız ikinci kararla 'Sosyal Destek Sistemimizi' açıklıyoruz. Yetim, yoksul, muhtaç, hastalara kapı kapı bunların hepsini dağıtacağız. Nizip'in ve Karkamış ilçelerinin nanesini, Şahinbey ve Şehitkamil'in sumak ile kekik gibi tüm ilçelerimizdeki ürünleri üreticiden ve kendi seramızdakileri alacağız, dağıtacağız. Bu ürünler benim toprağımda çıkıyor. Ben üretiyorum şimdi de dağıtıyorum. Bunun adı 'Esnafa Destek Halka Şifa Paketi'. Bütün ürünleri topluyoruz, şifa paketi oluşturuyoruz. Gaziantep'in girilmedik sokağı kalmayacak, elden teslim edeceğiz. Kim hastayım derse bize başvuracak, bu işin bütçesine bakmayacağız. Esnafa verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de bağışıklık sistemimiz kuvvetlenecek."

Kurulan stantta yer alan yöresel lezzetleri tanıtan Şahin, daha sonra serada çalışan kadınları ziyaret etti.

Programa, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ile davetliler katıldı.

Fatma Şahin, Gaziantep, Oğuzeli, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te halka 'şifa paketi' dağıtılacak - Son Dakika


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