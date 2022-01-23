Üye Girişi
GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞIYLA SOKAKLAR BOŞALDI, OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞIYLA SOKAKLAR BOŞALDI, OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

23.01.2022 13:18

GAZİANTEP'te bugün başlayıp 1 hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen ikinci kar dalgası ile sokaklar boş kaldı.

GAZİANTEP'te bugün başlayıp 1 hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen ikinci kar dalgası ile sokaklar boş kaldı. Salı günü yağan karda binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Nurdağı-Gaziantep bölümü de tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kentte geçen 18 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'in çevre il ve ilçelere ulaşımını sağlayan yollar, meydana gelen kazalar ve birçok aracın kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce araçtaki binlerce kişi mahsur kaldığı yollarda saatler süren çalışmayla kurtarıldı.

Gaziantep için yapılan ikinci dalga kar yağışı ise gece saatlerinde başladı. Halen devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, birçok kişi hafta sonu olması ve yolda kalma endişesiyle araçlarını çıkarmaması ile yollar yayalara kaldı. Sokakların boşaldığı kentte ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Salı günü binlerce insanın mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ise olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı. Otoyola gelen araç sürücüleri, gişelerdeki görevliler ve polislerin uyarısıyla geri gönderildi.

Öte yandan kentte halen devam eden kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesinin bekleniyor.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle hamile,engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verildiğini duyurdu. Vali Gül, aynı tarihlerde Halk Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin de tatil edildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500

Gaziantep, Engelli, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞIYLA SOKAKLAR BOŞALDI, OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika


Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı         
14:20
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Bomba iddia! Derin Talu ile Hakan Sabancı aşk yaşıyor Bomba iddia! Derin Talu ile Hakan Sabancı aşk yaşıyor         
11:18
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53

Son Dakika Haberleri
14:19 Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı
14:18 Namibya kıyılara vuran yüzlerce hayvan ölüsü sebebiyle alarmda! Virüs şüphesi üzerine sahiller boşaltıldı
14:07 Yolcu otobüslerin terminallerden çıkışına izin verilmiyor! Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı
13:53 Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı
13:30 Düzce'de 30 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı
13:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
12:51 Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu
11:57 Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
12:15 Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış
12:13 Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 14:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞIYLA SOKAKLAR BOŞALDI, OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement