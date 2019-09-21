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Gaziantep'te hareketli yaşam için pedal çevirdiler

54 dakika önce

Gaziantep'te gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğine katılanlar, oluşturulan 5 kilometrelik parkurda bisiklete bindi.

Gaziantep'te hareketli yaşam için pedal çevirdiler, System.String[]

Gaziantep'te gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğine katılanlar, oluşturulan 5 kilometrelik parkurda bisiklete bindi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 250 kişi belediye Arkeoloji Müzesi önünde bir araya geldi.

Hazırlıkların ardından etkinliğe katılanlar, büyükşehir belediye binasına kadar olan 5 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bisiklet kullanımının spor, sağlık ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Bu anlamada etkinliğin önemli farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Cihan, "Gerek çevre kirliliği gerek trafik yoğunluğu gerekse de sağlık sorunları ne yazık ki metropol şehirlerin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Vatandaşı bisiklet sürmeye, toplu taşıma araçlarına teşvik etmek istiyoruz. Bu problemleri çözmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu projede, yanımızda yer alan genç arkadaşların desteği bizim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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