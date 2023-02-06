Gaziantep'te hasar gören binanın artçı depremde yıkılma anı kamerada

Gaziantep'te depremde hasar gören bir binanın artçı deprem sırasında yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Depremde hasar gören Batıkent Mahallesi'nde 10 katlı bir bina, artçı deprem sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Çökmenin ardından bölgeye, arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
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