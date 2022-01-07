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Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu - Son Dakika

Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu

07.01.2022 14:45

Son dakika haber... Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurduGAZİANTEP Gaziantep'te randevu vermediği hastanın ağabeyinin mermerli saldırısına uğrayan Dahiliye Uzmanı Dr. Sadık Oluk ölümden döndü.

Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu

GAZİANTEP Gaziantep'te randevu vermediği hastanın ağabeyinin mermerli saldırısına uğrayan Dahiliye Uzmanı Dr. Sadık Oluk ölümden döndü. Mermer parçasıyla kafasına defalarca vurulan Oluk, "İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur" dedi.

Sağlıkçılara yönelik saldırılar son bulmazken bir saldırı haberi de Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geldi. İslahiye Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Sadık Oluk, bir hasta yakınının mermerli saldırısına uğradı. Hastanede korku dolu anlar yaşayan doktor Oluk'un kafasına defalarca mermer parçasıyla vuruldu. Öldüresiye darbelerin hedefi olan talihsiz doktorun kafasına 8 dikiş atıldı. Hasta yakınının dehşet saçtığı o anları İhlas Haber Ajansı'na anlatan doktor Sadık Oluk, "İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur" dedi.

Doktorun kafasına mermerle defalarca vurdu

Dün sabah saatlerinde hastaneye gelen Nalan Y. ile randevu verme nedeniyle tartışan Oluk, hastayı kendisinin muayene edemeyeceğini söyleyerek diğer doktorlara yönlendirdi. Hastanın hakarette bulunması üzerine doktor beyaz kod vererek güvenlikleri çağırırken hasta Nalan Y. tehditlerini savurarak hastaneden çıkarıldı. Birkaç saat sonra hastaneye gelen Nalan Y.'nin ağabeyi Erkan Y. kız kardeşine hakaret edildiğini iddia ederek eline aldığı mermer parçasıyla doktora saldırdı. Talihsiz doktor başına aldığı darbelerden dolayı kanlar içinde yere yığılırken araya sağlıkçılar ile diğer hasta yakınları girdi.

"Hastanın ağabeyi 'Kardeşime hakaret etmişsin' diyerek saldırdı"

Dün sabah saatlerinde polikliniğe girdiği esnada bir kadının yanına gelip randevu istediğini aktaran Oluk, randevusuz hastaya bakılmadığını söyledi. İlçe şartlarında günde yaklaşık 80 hastayı muayene ettiğini ifade eden Oluk, "O gün sağlık kuruluna da bakacağım için hastayı diğer iki doktora yönlendirdim. O doktorların boş olduğunu söyledim. Bunun üzerine hasta bana hakaretler savurmaya başladı. Bende o kişi hakkında beyaz kod verdim. Polisler gelip o kadını karakola götürdü. Aradan bir süre geçtikten sonra bu kişinin abisi olduğunu daha sonradan öğrendiğim biri geldi. Bana 'Benim kız kardeşime hakaret etmişsin' dedi. Bende hiçbir şekilde hakaret etmediğimi sadece o gün için randevu veremeyeceğimi söyledim. O esnada bana saldırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Başıma defalarca öldüresiye vurdu"

Hastanın ağabeyinin durduk yere masanın üzerindeki mermer parçasını alarak kendisine saldırdığını sözlerine ekleyen Oluk, "Mermer parçasını alıp başıma defalarca öldüresiye vurdu. Kafama 8 dikiş atıldı. İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur. Şuan için ben kişiden ve kız kardeşinden şikayetçi oldum. Kaymakamlıktan koruma talep ettim. Çünkü beni tehdit ettiler. Bana ilçenin önde gelen ailelerinden olduğunu söyledi. Yetkililerden destek bekliyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri doktoru yaralayan Erkan Y.'yi gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu
Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu
Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu
Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu
Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu

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Gaziantep, Hakaret, Doktora, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gaziantep'te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı... Mermerle kafasına vurdu - Son Dakika
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