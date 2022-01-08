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Gaziantep'te hasta yakınının doktoru darbetmesi kınandı - Son Dakika

Gaziantep'te hasta yakınının doktoru darbetmesi kınandı

08.01.2022 14:03
Gaziantep'te hasta yakınının doktoru darbetmesi kınandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağlık çalışanları, randevusuz muayene olmak istediği öne sürülen bir hastanın yakınının doktoru darbetmesini kınadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağlık çalışanları, randevusuz muayene olmak istediği öne sürülen bir hastanın yakınının doktoru darbetmesini kınadı.

Devlet Hastanesi başhekimliği önünde toplanan hastane personeli, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Başhekim Mustafa Yılmaz, fiziki saldırıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını, doktorun sonuna kadar yanında olduklarını belirtti.

Yılmaz, "Bu olay sağlık çalışanlarının huzurunu, şevkini kaçırmasın. Çünkü bir kişinin yaptığı işi topluma mal edemeyiz. Ama bu saldırıyı yapanlar hakkında yasal hakkımızı savunacağız." dedi.

Sağlık personeli açıklamanın ardından görevlerine döndü.

İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesine gelen ve randevusuz olduğu belirtilen Nalan Y, hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istemiş, doktorun randevusuz olduğu için kabul etmediği hasta ile arasında tartışma çıkmıştı.

Güvenlik görevlilerinin durumu sakinleştirmesinden bir süre sonra Nalan Y'nin kardeşi Erkan Y. hastaneye gelerek Oluk'un odasına girmiş, mermerden masa isimliğiyle doktoru kafasına vurup darbetmişti.

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Devlet Hastanesi, Mustafa Yılmaz, Gaziantep, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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