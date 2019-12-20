Gaziantep'te hastalıklı bin 600 zeytin fidanı yakılarak imha edildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince ele geçirilen hastalıklı bin 600 zeytin fidanı yakılarak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa-İslahiye kara yolunda yaptıkları uygulamada, Hatay'ın Samandağ ilçesinden satılmak üzere getirilen bin 600 zeytin fidanına el koydu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde "dal kanseri" bulunduğu veya hastalık bulaşığı olduğu tespit edilen zeytin fidanları yakılarak imha edildi.

Fidanları ilçeye getirdiği belirtilen 5 Suriye uyrukluya ise jandarma tarafından idari para cezası uygulandı.

"Dal kanseri"nin karantina kapsamında bulunduğu, zeytin bahçeleri açısından bulaşıcı olduğu ve risk oluşturduğu bildirildi.