Gaziantep'te hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu toprağa verildi - Son Dakika

Cenazeye, Seydanoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan katıldı.

Gaziantep 'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu Siirt 'te toprağa verildi.

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak