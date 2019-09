Gaziantep'te hastanede erkek hemşire ve hasta yakını arasında kavga

Gaziantep'te bir hastanede hasta refakatçisi ile sağlık çalışanı arasında kavga çıktı. Kavgada erkek hemşirenin kolu kırılırken, darbedildiğini iddia eden hasta yakını şikayetçi oldu.

Mehmet K, kusma ve yüksek ateş rahatsızlığı şikayetiyle 11 yaşındaki oğlunu, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.

İddiaya göre, çocuğuyla ilgilenmediğini öne süren baba Mehmet K. ile erkek hemşire Cuma B. arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada, Cuma B'nin sağ kolunda 3 kırık oluşurken, Mehmet K. de yaralandı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Mehmet K'nin, serviste görevli hemşirelere hakaret ettiği ve daha sonra kavga ettiği erkek hemşirenin kolunu üç yerinden kırdığı belirtildi.

Açıklamada, sözlerine yer verilen Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, yaşanan şiddet olayını kınadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki sağlıkta şiddet haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Sağlık hizmeti sunarak kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyoruz. Bunun son olmasını dilerken, yetkililerden sağlıkta şiddetin önüne geçecek caydırıcı yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden bir an önce hayata geçirmelerini bekliyoruz."

Mehmet K. de gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı sağlık çalışanlarının kendisine saldırdığını iddia etti.

Kusma ve yüksek ateş şikayetiyle çocuğunu hastaneye yatırdığını, tedavinin ikinci gününde oğlunun ateşlenmesi üzerine çağırdığı sağlık personelinin geç geldiğini ileri süren Mehmet K, bunun üzerine bir erkek hemşire ile aralarında tartışma çıktığını, bu sağlık görevlisinin bazı arkadaşlarıyla kendisini darbettiğini savundu. Emniyete gidip olayla ilgili ifade verdiğini ve darp raporunu aldığını anlatan Mehmet K, söz konusu kişiden de şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.