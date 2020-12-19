Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

19.12.2020 10:25
Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere 8 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır"

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Belediye meclis üyesi yaşamını yitirdi

Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat'ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.

Sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı.

Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti.

Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oluyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin 3 giriş-çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı.

Tedbir amaçlı bölgede 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri bekliyor.

Ali Saffet Kanpolat, Gaziantep, Hastane, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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