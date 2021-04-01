Gaziantep'te hava destekli "Narko-Şahin-27" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 950 polisin katılımıyla 24 saat süren "Narko Şahin-27" operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Yukarıbayır, Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz ve Gümüştekin mahallelerinde önceden belirlenen 34 adrese dün sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Özel harekat ekipleri, cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter ve dedektör köpek "Gece"nin de kullanıldığı ve 24 saat süren operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 14 kilogram esrar, 342 gram kokain, 202 gram eroin, 1 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zeybek, "2 numaralı" kapama noktasında operasyonu takip ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.