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Gaziantep'te havaalanında tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi
7 saat önce
Gaziantep'te havaalanında iki şüphelide, tarihi eser niteliğinde para, taş ve yüzük ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Gaziantep'te havaalanında iki şüphelide, tarihi eser niteliğinde para, taş ve yüzük ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Oğuzeli Havaalanı görevlileri, x-ray cihazında geçen iki kişinin durumundan şüphelenerek arama yaptı. Şüphelilerin üstünde, çok sayıda tarihi eser niteliğinde para, çeşitli taşlar ve eskitilmiş yüzük bulundu.
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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