Gaziantep'te Havalı Tüfek ve Tabanca Atış Müsabakası

Şahinbey Belediyesince 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında havalı tabanca yarışması düzenlendi.

Şahinbey Belediyesince 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında havalı tabanca yarışması düzenlendi.



Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nde havalı tabanca etkinliği düzenledi.



150 sporcunun katıldığı yarışmada, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliğe gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için 86 bin 500 metrekare üzerine bir spor köyü inşa ettik. Bu alanda birçok dalda spor yapılabilecek imkanlar bulunuyor." dedi.

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