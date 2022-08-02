Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 19 tabanca ele geçiren ekipler, 24 kişiye toplamda 1 milyon 578 bin lira idare para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Mutluluğa kurşun sıkma" projesi kapsamında, eğlence yerlerine ve bağ evlerine denetimlerini sıklaştırdı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te havaya ateş açan 24 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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