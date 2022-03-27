Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu

27.03.2022 18:42
Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu

Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu.

Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yakınlarıyla özel bir yüzme havuzuna giden 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed Nur Şabu, havuza girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Havuzdaki vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan çocuk, araçla yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Gaziantep, Güneykent, Şahinbey, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu - Son Dakika


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