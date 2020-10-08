Gaziantep'te hayırsever aile 22 derslikli okul yaptıracak - Son Dakika

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan ve kentteki eğitime katkı sunulmasının hedeflendiği "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına, Kurt ailesi 22 derslikli okul için nakdi destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehrin eğitimine ve geleceğine yatırım yapılmasının amaçlandığı kampanyaya hayırseverlerin destekleri sürüyor.

Bu kapsamda kentteki Kurt ailesince Şahinbey ilçesindeki Deniz Mahallesi'nde yaptırılacak 22 derslikli ortaokul için, nakdi bağış karşılığında hayırseverin isminin verilmesini içeren protokolün imzaları atıldı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, bir süre önce kampanyayı başlattıklarını hatırlatarak, destek veren Gaziantepli hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverlerin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten Gül, "Bugün de Ali ve Halil beyle okul protokolü imzalıyoruz. 22 derslikli bir okul olacak. İnşallah okullarımızın sayısı 100'ü bulduğunda hep birlikte bunun için de ayrı bir tören düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Ali Kurt ise "Babamızın, geçmişlerimizin hayrına böyle bir işe girmek bizim için onur verici. İnşallah çocuklarımız da devamını getirirler. Bu örnek kampanyaya imkanı olan herkesin destek vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolü imzalanan okulun isminin, Safa Mehmet Kurt Ortaokulu olacağı bildirildi.